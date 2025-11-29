Появилась версия, что Долина решила обрушить рынок вторички

Пиарщик назвал теорию о заговоре Долиной и застройщиков конспирологической теорией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация вокруг истории с российской певицей Ларисой Долиной может быть связана с застройщиками, которые хотят обрушить рынок вторичного жилья. Об этом рассказал пиарщик Роман Масленников, который отметил, что это не более, чем конспирологическая теория.

«Да, у меня сначала тоже были мысли, что весь этот пиар заказывают застройщики, потому что у них квартиры не продаются, и они таким образом решили обрушить рынок вторички. Ради интереса опросил и знакомых застройщиков, и риелторов. Нет, продажи квартир в новостройках в результате не повысились», — сказал Масленников в беседе с aif.ru.

Однако даже если застройщики здесь не при чем, то инцидент с квартирой певицы вызвал широкий общественный резонанс у людей. Россияне стали массово отменять певицу. По мнению Масленникова, Долина допустила ряд ошибок. Во-первых, она не стала никак комментировать сложившуюся ситуацию и добилась закрытия судебных заседаний. Пиарщик считает, что, если бы певица рассказала о произошедшем, публика могла бы ее понять и посочувствовать. Но артистка избегала обсуждений, хотя, по мнению эксперта, жертве стоило бы говорить о случившемся открыто.

«Вторая ошибка артистки — отсутствие самоиронии. И третья — она ничего не сделала, чтобы как-то снивелировать эту ситуацию. Например, прекрасной идеей было бы ей дать благотворительный концерт, доходы от которого пошли бы на какое-то хорошее дело», — заключил пиарщик.