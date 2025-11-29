Появилась версия, что Долина решила обрушить рынок вторички
Пиарщик назвал теорию о заговоре Долиной и застройщиков конспирологической теорией
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ситуация вокруг истории с российской певицей Ларисой Долиной может быть связана с застройщиками, которые хотят обрушить рынок вторичного жилья. Об этом рассказал пиарщик Роман Масленников, который отметил, что это не более, чем конспирологическая теория.
«Да, у меня сначала тоже были мысли, что весь этот пиар заказывают застройщики, потому что у них квартиры не продаются, и они таким образом решили обрушить рынок вторички. Ради интереса опросил и знакомых застройщиков, и риелторов. Нет, продажи квартир в новостройках в результате не повысились», — сказал Масленников в беседе с aif.ru.
Однако даже если застройщики здесь не при чем, то инцидент с квартирой певицы вызвал широкий общественный резонанс у людей. Россияне стали массово отменять певицу. По мнению Масленникова, Долина допустила ряд ошибок. Во-первых, она не стала никак комментировать сложившуюся ситуацию и добилась закрытия судебных заседаний. Пиарщик считает, что, если бы певица рассказала о произошедшем, публика могла бы ее понять и посочувствовать. Но артистка избегала обсуждений, хотя, по мнению эксперта, жертве стоило бы говорить о случившемся открыто.
«Вторая ошибка артистки — отсутствие самоиронии. И третья — она ничего не сделала, чтобы как-то снивелировать эту ситуацию. Например, прекрасной идеей было бы ей дать благотворительный концерт, доходы от которого пошли бы на какое-то хорошее дело», — заключил пиарщик.
Ранее российские звезды высказались о скандале, который происходит вокруг российской артистки. Так, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Долина стала жертвой «культуры отмены», а певец Григорий Лепс сообщил, что певица никого не обманывала. Однако нашлись и те, кто винит артистку в случившемся. В частности, певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) заявила, что после инцидента с квартирой Долиной она теперь не может продать собственную недвижимость, поскольку покупатели боятся заключать сделки со знаменитостями. Однако концертный директор Долиной сообщил, что не видит никакой массовой сдачи билетов на выступления звезды российского-шоу бизнеса. Но, по его словам, он заметил массовую атаку и агрессию, направленную в сторону певицы.
- Уася29 ноября 2025 21:45Как человек у них будет постройку покупать, если для этого ему свою вторичку нужно продать. Покупать будут те, у которых ничего нет?