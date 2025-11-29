WSJ: Уиткофф намекнул Украине отказаться от борьбы за получение Tomahawk
Украина очень давно просит ракеты Tomahawk от США
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил украинским властям альтернативный вариант вместо просьбы о поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Он считает, что Киеву следует добиваться освобождения от пошлин на протяжении десяти лет.
«Что хорошего может дать горстка ракет?», — заявил Стив Уиткофф, его слова передает The Wall Street Journal. Отмечается, что Уиткофф выразил сомнение в эффективности ограниченного количества ракет и подчеркнул: отсрочка пошлин могла бы стать значительным стимулом для развития украинской экономики.
Сам Уиткофф не стал ни подтверждать, ни опровергать сведения, опубликованные WSJ. В своем комментарии отметил: «Я занимаюсь заключением сделок».
Ранее украинские власти стремились получить одобрение Дональда Трампа на поставки ракет Tomahawk. Изначально президент США не исключал такой возможности, однако перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в октябре он отверг эту идею.
По данным The Wall Street Journal, на решение Трампа повлияли аргументы российского президента Владимира Путина. В ходе разговора он выразил мнение, что поставка ракет Tomahawk приведет к эскалации конфликта, и убедил американского лидера не поддерживать эту инициативу. При этом в Кремле отмечали, что поставки Tomahawk нанесут непоправимый урон российско-американским отношениям.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.