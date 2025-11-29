Логотип РИА URA.RU
WSJ: Уиткофф намекнул Украине отказаться от борьбы за получение Tomahawk

29 ноября 2025 в 21:13
Украина очень давно просит ракеты Tomahawk от США

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил украинским властям альтернативный вариант вместо просьбы о поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Он считает, что Киеву следует добиваться освобождения от пошлин на протяжении десяти лет.

«Что хорошего может дать горстка ракет?», — заявил Стив Уиткофф, его слова передает The Wall Street Journal. Отмечается, что Уиткофф выразил сомнение в эффективности ограниченного количества ракет и подчеркнул: отсрочка пошлин могла бы стать значительным стимулом для развития украинской экономики.

Сам Уиткофф не стал ни подтверждать, ни опровергать сведения, опубликованные WSJ. В своем комментарии отметил: «Я занимаюсь заключением сделок». 

Ранее украинские власти стремились получить одобрение Дональда Трампа на поставки ракет Tomahawk. Изначально президент США не исключал такой возможности, однако перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в октябре он отверг эту идею.

По данным The Wall Street Journal, на решение Трампа повлияли аргументы российского президента Владимира Путина. В ходе разговора он выразил мнение, что поставка ракет Tomahawk приведет к эскалации конфликта, и убедил американского лидера не поддерживать эту инициативу. При этом в Кремле отмечали, что поставки Tomahawk нанесут непоправимый урон российско-американским отношениям. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

