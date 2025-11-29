Зеленский лишился своей «главной кнопки»: как уход Ермака повлияет на украинский конфликт в целом

Уход Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины заметно ослабит политические позиции Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака продолжает активно освещаться во всем мире. Одни уверены, что для самого президента Владимира Зеленского это скорее плюс, так как Ермак успел за время СВО собрать вокруг себя большое политическое влияние. Другие, наоборот, считают, что теперь глава Украины оказался в крайне уязвимом положении и рискует полностью потерять контроль над страной и переговорные позиции. Какие прогнозы строятся вокруг отставки Ермака — в материале URA.RU.

Зеленский остался без «главной кнопки»

Еще ранее украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с украинскими журналистами заявлял, что Андрей Ермак был не просто помощником — он был краеугольным камнем всей системы управления, выстроенной Зеленским, так называемой «главной кнопкой». Его внезапный уход оставляет Зеленского в крайне уязвимом положении. Как отметил политолог, для президента Ермак был «главной кнопкой на пульте управления» и теперь ее придется искать заново.

Возглавив Офис президента в 2020 году, Ермак сосредоточил в своих руках колоссальную власть, заслужив прозвища «зеленый кардинал» и «фактический вице-президент», отмечали украинские эксперты. Он курировал ключевые кадровые назначения, включая министерские посты, был главным переговорщиком с США и «привратником», контролировавшим доступ к президенту.

Тактическая жертва или стратегический просчет

Бытует мнение, что решение пожертвовать второй по значимости фигурой в украинской политике может в краткосрочной перспективе даже укрепить позиции самого Зеленского. Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, Зеленский осознанно пытается дистанцироваться от коррупционного скандала на Украине, убрав человека, на которой в последнее время было обращено всеобщее внимание.

Этот шаг, считают аналитики, позволяет Зеленскому перезагрузить политическую повестку и, по версии некоторых аналитиков, получить карт-бланш для продвижения более жесткой линии на переговорах, апеллируя к тому, что «коррупция побеждена» и требования о территориальных уступках неконструктивны. Однако за решением об отставке Ермака может стоять и просто давление со стороны мира.

Как заявила бывший советник Зеленского Юлия Мендель, отставка Ермака стала «отчаянной реакцией на невыносимое давление». По ее словам, у президента «нет реальной замены», а накал страстей вынудил его сделать простейший выбор: «или он, или Ермак. И Зеленский выбрал себя».

Это решение, по оценке Sky News, нанесло Зеленскому «огромный личный удар». Это привело к тому, что Зеленский оказался ослаблен в моменте, когда Украина находится под одновременным российским военным и американским дипломатическим прессингом.

Прогнозы по будущему Ермака

Вопрос о реальном влиянии Ермака после отставки остается открытым. Эксперты рассматривают несколько сценариев. Согласно первому, его уход на фронт, о котором было заявлено с его же слов ранее, может быть лишь формальностью, за которой последует переход в тень при сохранении неформального влияния на политику.

Со временем, считают политологи, Андрей Ермак может получить статус неофициального советника, а его позицию станет озвучивать «подставной человек». Однако, как уточнил Семибратов, учитывая «уровень хейта» в адрес Ермака, даже занятие им символических должностей будет сопряжено с большими трудностями. Так что его возвращение в большую политику маловероятно, особенно публично, подытожил политолог.

Что будет с переговорами

После отставки Ермака в целом остается открытым вопрос — как его уход скажется на мирных переговорах. Объявляя об отставке, Зеленский заявил, что Ермак хорошо представлял позицию Украины, что может сигнализировать об отсутствии немедленных изменений в дипломатической стратегии, считает журналист из The American Conservative.

С одной стороны, устранение одной из самых одиозных и, с точки зрения западных партнеров, «токсичных» фигур, известной жесткой позицией, теоретически могло бы привести к дипломатической гибкости со стороны Зеленского. По мнению США, президенту страны следовало бы воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить курс и принять мирный план американского главы Дональда Трампа.