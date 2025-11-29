Тысячи немцев вышли на протесты против партии, которая выступает за отмену антироссийских санкций

Тысячи немцев вышли на протест против политики «Альтернативы для Германии» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации против съезда новой молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает за отмену антироссийских санкций. Мероприятие прошло в присутствии многочисленных протестующих, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представителя объединения немецких профсоюзов (DGB).

«По словам организатора, вероятно, в самой крупной демонстрации против создания новой молодежной организации АдГ приняли участие более 20 тысяч человек», — говорится в материале. Он опубликован на сайте Bild. При этом партия выступает за отмену антироссийских санкций и против нынешней иммиграционной политике в стране.

Отмечается, что учредительный съезд молодежной организации АдГ проходит в городе Гисен. Представитель DGB Михаэль Рудольф охарактеризовал это событие, как впечатляющее, наглядное и глубоко демократическое проявление противодействия человеконенавистничеству и расколу общества.

