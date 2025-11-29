Слезы Валерии и аплодисменты Крутого: как прошел четвертый выпуск «Браво Бис!»»

На ТНТ вышел новый выпуск музыкального шоу «Браво! Бис» Фото: пресс-служба НТВ

29 ноября на НТВ состоялся четвертый выпуск шоу «Браво! Бис!», где десять артистов боролись за место в полуфинале. Программа была насыщенной — от народных песен в современной обработке до джазовых стандартов и хитов 80-х. Как прошел музыкальный вечер 29 ноября 2025 и кто из участников получил шанс продолжить борьбу — в материале URA.RU.

Как прошел четвертый выпуск «Браво.Бис»

Открыла программу Маргарита Позоян с песней Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Несмотря на рассказ о прошлых проблемах с голосом, артистка продемонстрировала уверенный вокал. Игорь Крутой отметил, что хотел бы другого прочтения композиции, однако остальные судьи оценили тонкость исполнения.

Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление Ксении Чагунавой. Ее версия народной песни «Широка река» в современной аранжировке с элементами рэпа зарядила зал энергией. Игорь Николаев нажал кнопку одобрения практически сразу, а Валерия назвала выступление грандиозным.

Трогательным моментом вечера стало исполнение Викторией Черенцовой романса «Не отрекаются любя». Проникновенное исполнение тронуло судей до глубины души — Валерия не сдержала слез, а Игорь Крутой аплодировал стоя.

Стали известны имена четырех полуфиналистов, которые продолжат борьбу за возвращение на сцену Фото: пресс-служба НТВ

Неожиданные эксперименты

Александр Киреев, экс-участник «Фабрики звезд», рискнул исполнить хит Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Большую часть номера артист ждал реакции судей, которые подключились к голосованию ближе к финалу. Игорь Крутой отметил потенциал певца, но посоветовал дополнительно позаниматься вокалом. Дмитрий Венгеров представил необычную версию песни «Пожар» Анжелики Варум в стиле саундтрека. Александр Панайотов похвалил мужественный тембр голоса артиста, а Валерия рекомендовала активнее использовать социальные сети для продвижения творчества.

Сложные творческие решения

Георгий Колдун выбрал для исполнения арию из мюзикла «Алые паруса». Судьи отметили, что выступление получилось скорее актерским, чем вокальным. Александр Панайотов воздержался от голосования, пояснив, что вокал артиста не выдерживает конкуренции с другими участниками. Елизавета Трофимова исполнила итальянскую композицию, но волнение помешало артистке полностью раскрыться. Судьи осторожно хвалили выступление, а по просьбе ведущей Леры Кудрявцевой Елизавета продемонстрировала художественный свист.

Итоги четвертого выпуска «Браво.Бис»

После долгого обсуждения жюри определило четверых полуфиналистов. Каждый судья выбрал своего фаворита:

Александр Панайотов проголосовал за Маргариту Позоян

Игорь Николаев выбрал Елизавету Трофимову

Валерия отдала предпочтение Ксении Чагунавой

Игорь Крутой поддержал Викторию Черенцову

Эти артисты продолжат борьбу за главный приз проекта — возможность вернуться на большую сцену. Следующий выпуск шоу «Браво! Бис!» обещает быть не менее напряженным, ведь с каждым этапом конкуренция становится все серьезнее.

Идея шоу заключается в том, чтобы помочь артистам, когда-то покорившим зрительские сердца, вернуться на большую сцену Фото: пресс-служба НТВ

Формат шоу «Браво! Бис!»: как устроен проект о втором шансе

Проект, созданный по инициативе Тимура Вайнштейна, дает возможность вернуться на сцену артистам, когда-то покорившим публику, но не сумевшим сохранить успех. Название шоу символизирует аплодисменты за заслуженное возвращение.

Ключевые правила:

В каждом выпуске 10 участников исполняют каверы

Звездное жюри: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Александр Панайотов и Валерия

Для попадания в «зону ожидания» нужно одобрение 3 из 4 судей

В полуфинал проходят только 4 артиста из всех отобранных

Ведущая Лера Кудрявцева обладает правом решающего голоса в полуфинале