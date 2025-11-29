Женщина погибла на месте аварии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Восточная женщина решила перейти дорогу в неположеном месте. По итогу она встала посреди проезжей части, началось движение и жительницу города сбило авто. От полученных травм она погибла на месте, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. ДТП произошло в непосредственной близости от оборудованного подземного пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход скончалась на месте от полученных травм», — заявили в ведомстве.

За рулем иномарки был 37-летний мужчина. В момент аварии он был трезв, стаж вождения 18 лет. На месте трагедии работает оперативная группа.

Продолжение после рекламы