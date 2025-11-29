В Кургане девушку с собачкой забрали в полицию из-за туалетной бумаги

Охрана магазина в Кургане вызвала полицию из-за забытой оплаты туалетной бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана девушка с собакой оказалась в отделении полиции из-за неоплаченной на кассе самообслуживания упаковки туалетной бумаги. Она отвлеклась на телефонный разговор и по рассеянности забыла провести оплату. Об этом сообщается в соцсетях.

«Заговорилась на кассе, пропикала товар и ушла. Меня догоняет охранник: „Вы не оплатили“. Я сразу извинилась и предложила все оплатить», — приводит цитату девушки telegram-канал «Зазик». Инцидент произошел в супермаркете «Магнит Экстра».

Несмотря на готовность девушки немедленно оплатить покупку, охрана магазина отказалась принять деньги и вызвала полицию. В результате девушку вместе с ее собакой по кличке Габи доставили в опорный пункт в Заозерном. По ее словам, даже сотрудники полиции удивились такому развитию событий, отметив, что вопрос можно было решить на месте. Она также добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она достала карту для оплаты, но ее остановили. По итогу девушку продержали в полиции несколько часов, сфотографировали у ростомера и отпустили, не найдя в ее действиях признаков правонарушения.

