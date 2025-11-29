В Кургане девушку с собачкой забрали в полицию из-за туалетной бумаги
Охрана магазина в Кургане вызвала полицию из-за забытой оплаты туалетной бумаги
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Заозерном районе Кургана девушка с собакой оказалась в отделении полиции из-за неоплаченной на кассе самообслуживания упаковки туалетной бумаги. Она отвлеклась на телефонный разговор и по рассеянности забыла провести оплату. Об этом сообщается в соцсетях.
«Заговорилась на кассе, пропикала товар и ушла. Меня догоняет охранник: „Вы не оплатили“. Я сразу извинилась и предложила все оплатить», — приводит цитату девушки telegram-канал «Зазик». Инцидент произошел в супермаркете «Магнит Экстра».
Несмотря на готовность девушки немедленно оплатить покупку, охрана магазина отказалась принять деньги и вызвала полицию. В результате девушку вместе с ее собакой по кличке Габи доставили в опорный пункт в Заозерном. По ее словам, даже сотрудники полиции удивились такому развитию событий, отметив, что вопрос можно было решить на месте. Она также добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она достала карту для оплаты, но ее остановили. По итогу девушку продержали в полиции несколько часов, сфотографировали у ростомера и отпустили, не найдя в ее действиях признаков правонарушения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже шоколада из продуктового магазина на сумму более 9 тысяч рублей. По данным камер, он сложил плитки в пакет и вышел, не заплатив. Похищенное он уже успел продать. Возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание за повторное имущественное преступление.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!