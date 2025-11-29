Звездный адвокат раскрыл, кто может забрать бренд Пугачевой по производству одежды
По соообщениям СМИ, регистрация на бренд Пугачевой истекает в апреле 2026 года
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Товарный знак «Алла Борисовна» по выпуску одежды, принадлежащий певице Алле Пугачевой, может перейти в распоряжение другого человека после того, как артистка утратит на него права. Дальнейшая судьба товарного знака будет зависеть от оценки его различительной способности и соответствия требованиям законодательства. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.
Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Он позволяет производить различные товары, среди которых одежда, головные уборы, игрушки, а также напитки и табачные изделия. Последнее продление срока действия регистрации данного товарного знака состоялось в 2016 году. Ранее СМИ сообщали, что в апреле 2026 года Пугачева может лишиться прав на этот товарный знак.
«После прекращения прав обозначение становится доступным для повторной подачи заявки. Также возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трехлетний период неиспользования», — объяснил Жорин в разговоре с aif.ru.
Жорин добавил, что если не продлить регистрацию знака в соответствии с установленными правилами, в том числе не воспользоваться шестимесячным льготным периодом после окончания срока регистрации, то исключительное право на него будет утрачено. В такой ситуации кто угодно сможет оформить бренд «Алла Борисовна» на свое имя.
«После прекращения исключительных прав обозначение может быть заявлено любым лицом, и действует принцип „first-to-file“ — приоритет получает тот, кто первым подаст заявку. Однако Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение лишено различительной способности, представляет собой имя без дополнительных элементов или воспринимается как обычное словосочетание без индивидуализирующих признаков», — отметил адвокат.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.