Звездный адвокат раскрыл, кто может забрать бренд Пугачевой по производству одежды

По соообщениям СМИ, регистрация на бренд Пугачевой истекает в апреле 2026 года Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Товарный знак «Алла Борисовна» по выпуску одежды, принадлежащий певице Алле Пугачевой, может перейти в распоряжение другого человека после того, как артистка утратит на него права. Дальнейшая судьба товарного знака будет зависеть от оценки его различительной способности и соответствия требованиям законодательства. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Он позволяет производить различные товары, среди которых одежда, головные уборы, игрушки, а также напитки и табачные изделия. Последнее продление срока действия регистрации данного товарного знака состоялось в 2016 году. Ранее СМИ сообщали, что в апреле 2026 года Пугачева может лишиться прав на этот товарный знак.

«После прекращения прав обозначение становится доступным для повторной подачи заявки. Также возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трехлетний период неиспользования», — объяснил Жорин в разговоре с aif.ru.

Продолжение после рекламы

Жорин добавил, что если не продлить регистрацию знака в соответствии с установленными правилами, в том числе не воспользоваться шестимесячным льготным периодом после окончания срока регистрации, то исключительное право на него будет утрачено. В такой ситуации кто угодно сможет оформить бренд «Алла Борисовна» на свое имя.