Все национализированные активы челябинского «Арианта» достались Россельхозбанку
Активы «Арианта» отошли московскому «Капиталу»
Фото: пресс-служба ГК «Ариант»
Компания «Капитал» (Москва), которая принадлежит АО «РСХБ Капитал», стала собственником еще трех национализированных активов челябинского холдинга «Ариант». Согласно сервису СБИС, «Капиталу» достались агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также фирма «Кубань-Вино». Ранее «Капитал» получил Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ). Все четыре актива национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ.
Агрофирма «Южная» зарегистрирована в Краснодарском крае и специализируется на выращивании винограда в Тамани. Там же в Краснодарском крае компания «Кубань-вино» занимается выпуском алкогольных напитков. Агрофирма «Ариант» находится в Челябинской области, специализируется на животноводстве, зерновых культурах и производстве мясных продуктов. ЦПИ «Ариант» в Челябинске производит алкогольные и безалкогольные напитки.
АО «РСХБ Капитал» является дочерним предприятием Россельхозбанка. Сам банк является банком со 100-процентным государственным участием.
Как сообщало URA.RU, ранее московское ООО «Капитал» стало собственником активов национализированного холдинга «Макфа». В настоящее время в составе активов РСХБ числятся компании «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго» и «Эмитент консалтинг».
