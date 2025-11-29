Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Под окнами многоэтажки в Перми обнаружили труп

29 ноября 2025 в 22:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Точная причина смерти остается неизвестной

Точная причина смерти остается неизвестной

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми около дома на проспекте Парковый,33 было замечено тело мужчины. На место оперативно прибыли сотрудники СК для выяснения обстоятельств. Об этом сообщили очевидцы.

«Проспект Парковый 33. Труп мужчины. Предположительно выпал из окна», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал