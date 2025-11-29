Под окнами многоэтажки в Перми обнаружили труп
29 ноября 2025 в 22:37
Точная причина смерти остается неизвестной
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми около дома на проспекте Парковый,33 было замечено тело мужчины. На место оперативно прибыли сотрудники СК для выяснения обстоятельств. Об этом сообщили очевидцы.
«Проспект Парковый 33. Труп мужчины. Предположительно выпал из окна», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ будет опубликован, как только поступит.
