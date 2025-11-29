Умерла журналист издания «Вокруг света» Лидия Чешкова

На 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Чешкова, посвятившая свою жизнь работе в издании «Вокруг света». Она умерла 28 ноября в возрасте 91 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера на 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Александровна Чешкова. Она посвятила всю свою жизнь изданию „Вокруг света“, — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram -канале.

Мария Захарова отметила, что Чешкова была представителем классической школы журналистики, для которой характерны красивый слог и плотный текст без дилетантизма. Дипломат также сообщила, что прощание с журналистом состоится 2 декабря в Храме иконы Божией Матери в Москве. Захарова пояснила, что публикует информацию в своем канале, так как редакции «Вокруг света» больше не существует, а сын Чешковой трагически погиб еще в 80-е годы, не оставив внуков.