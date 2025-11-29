Венгерский аналитик Кошкович: конфликт на Украине подходит к концу

Эксперт выразил мнение, что украинский конфликт подходит к концу Фото: Илья Московец © URA.RU

Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Соответствующее сообщение он написал в соцсети X, комментируя предстоящий визит делегации из Киева в США.

«Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу», — заявил Золтан Кошкович.