Венгерский аналитик Кошкович: конфликт на Украине подходит к концу
Эксперт выразил мнение, что украинский конфликт подходит к концу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Соответствующее сообщение он написал в соцсети X, комментируя предстоящий визит делегации из Киева в США.
«Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу», — заявил Золтан Кошкович.
Ранее обозреватель CNN Turk Сияменд Качма отмечал, что Киев зашел в тупик по урегулированию конфликта, а терпение США заканчивается. Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов, предполагающий уступки со стороны Украины, но Киев его отверг. При этом Москва заявляет о готовности к мирному урегулированию, но подчеркивает отсутствие ответных шагов со стороны Киева.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.