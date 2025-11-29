Украина потеряла свыше полмиллиона солдат: главное об СВО за 29 ноября

ВСУ понесли огромные потери за все время СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солдаты ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли до 699 тысяч человек. Такие подсчеты сделали военкоры на основе некрологов. Примерно эти же данные подтверждали и в Раде. Тем временем российские военные продолжают наносить удары возмездия по Украине в ответ на интенсивные атаки по российским территориям при помощи дронов. Главное о спецоперации на Украине за 29 ноября — в материале URA.RU.

Написаны сотни тысяч некрологов

По данным военкора Руслана Татаринова, потери ВСУ с начала российской спецоперации превысили 650 тысяч человек. На 27 ноября 2025 года зафиксировано около 699 тысяч некрологов погибших военнослужащих, сообщает «Комсомольская правда».

Татаринов рассказал, что данные получены с помощью специальной программы, которая собирает информацию с украинских сайтов и из социальных сетей. Наибольшее количество некрологов зафиксировано во Львовской области — более 80 тысяч. Следом идет Полтавская область.

Россия наносит ответный удар

В ночь на 29 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пояснив, что эти действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Этой же ночью российские средства ПВО также поразили 103 украинских беспилотника. Украина предприняла попытки атаковать 12 российских регионов. В Волгоградской области из-за повреждения жилой пятиэтажки беспилотниками пострадали два человека.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что с февраля 2025 года более 24 тысяч мирных граждан пострадали от действий ВСУ. Он говорил об этом в ноябре 2025 года, передает РАПСИ.

Секретный приказ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретные директивы для украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах с США, другими международными партнерами и Россией. Он подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Ридус».

Также стало известно, что представлять украинскую делегацию будет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он сменил на этом посту уволенного Зеленским главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Альтернатива для Украины от США

В этот день спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил украинским властям альтернативу просьбам о поставках дальнобойных ракет Tomahawk. По мнению Уиткоффа, Киеву стоит добиваться освобождения от пошлин на протяжении десяти лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уиткофф в целом задался вопросом, чем Украине может помочь «горстка ракет». Вместо этого, отметил он, отсрочка пошлин может стать значительным стимулом для развития украинской экономики. До этого на протяжении долгого времени украинские власти стремились получить одобрение Дональда Трампа на поставки ракет Tomahawk. Изначально президент США не исключал такой возможности, но перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом в октябре отверг эту идею, передает MK.RU.

Отдельные успехи российских военных

Операторы беспилотных систем (БПС) из группировки «Юг» ликвидировали два украинских пункта управления дронами, а также орудия FH-70 и L119. Кроме того, штурмовые группы 2-й армии группировки «Центр» продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас. Об этом также сообщили в Минобороны РФ.

