Приемный отец Дани Милохина продал дом за полцены в Анапе и просит помощи в США

Приемный отец Милохина переехал в США для получения статуса беженца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе дешевле рыночной стоимости и переехал в США. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Приемный отец Дани Милохина продал дом в Анапе за минимальную цену и бежал в США. Дмитрий Тюленев с семьей, предварительно, находится в Чикаго и пытается легализоваться как беженец», — сказано в сообщении Shot.

В публикации говорится, что дом в Анапе, принадлежащий Тюленеву, был выставлен на продажу год назад по цене 15 миллионов рублей. Однако найти покупателя на указанную сумму не удалось, и в конечном итоге объект был продан за 6,9 миллиона рублей.

Кроме того, источник, имеющий связи с семьей, проинформировал о том, что приемные родители Дани Милохина уехали в Соединенные Штаты в поисках «американской мечты» и обосновались в штате Иллинойс. Есть предположение, что инцидент с поджогом дома в Анапе мог быть искусственно создан с целью получения убежища.

Год назад участок семьи подожгли «коктейлями Молотова». Вместе с зажигательной смесью злоумышленники оставили записку, в которой содержались угрозы в адрес тиктокера, которого призывали отправить на СВО, а также оскорбительные высказывания в отношении его семьи. Несмотря на то что материальный ущерб в результате инцидента оказался незначительным и МВД не стало возбуждать уголовное дело, семья больше не ощущает себя в безопасности на территории России.

«Тюленев говорил, что они напугались так сильно, что аж пришлось уехать из страны и скрывать свое местоположение. Как мы выяснили, семейство находилось в Грузии, а после получения денег с продажи дома — рвануло в США», — сказано в публикации.

Летом приемный отец Дани Милохина находился в иммиграционном центре в Чикаго. Он пересек границу незаконно и ожидал решения суда по вопросу предоставления убежища. В это время он активно искал человека, который смог бы помочь ему покинуть центр.