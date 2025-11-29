Приемный отец Дани Милохина продал дом за полцены в Анапе и просит помощи в США
Приемный отец Милохина переехал в США для получения статуса беженца
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе дешевле рыночной стоимости и переехал в США. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Приемный отец Дани Милохина продал дом в Анапе за минимальную цену и бежал в США. Дмитрий Тюленев с семьей, предварительно, находится в Чикаго и пытается легализоваться как беженец», — сказано в сообщении Shot.
В публикации говорится, что дом в Анапе, принадлежащий Тюленеву, был выставлен на продажу год назад по цене 15 миллионов рублей. Однако найти покупателя на указанную сумму не удалось, и в конечном итоге объект был продан за 6,9 миллиона рублей.
Кроме того, источник, имеющий связи с семьей, проинформировал о том, что приемные родители Дани Милохина уехали в Соединенные Штаты в поисках «американской мечты» и обосновались в штате Иллинойс. Есть предположение, что инцидент с поджогом дома в Анапе мог быть искусственно создан с целью получения убежища.
Год назад участок семьи подожгли «коктейлями Молотова». Вместе с зажигательной смесью злоумышленники оставили записку, в которой содержались угрозы в адрес тиктокера, которого призывали отправить на СВО, а также оскорбительные высказывания в отношении его семьи. Несмотря на то что материальный ущерб в результате инцидента оказался незначительным и МВД не стало возбуждать уголовное дело, семья больше не ощущает себя в безопасности на территории России.
«Тюленев говорил, что они напугались так сильно, что аж пришлось уехать из страны и скрывать свое местоположение. Как мы выяснили, семейство находилось в Грузии, а после получения денег с продажи дома — рвануло в США», — сказано в публикации.
Летом приемный отец Дани Милохина находился в иммиграционном центре в Чикаго. Он пересек границу незаконно и ожидал решения суда по вопросу предоставления убежища. В это время он активно искал человека, который смог бы помочь ему покинуть центр.
Сам Даня Милохин в настоящее время находится в Дубае. Не так давно он заявлял о том, что ему приходится трудиться курьером и доставлять еду. Тем не менее эти утверждения были восприняты интернет-пользователями с недоверием, так как позже блогер продемонстрировал подарок для своей подруги из Украины — кольцо бренда «Картье».
