Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Приемный отец Дани Милохина продал дом за полцены в Анапе и просит помощи в США

29 ноября 2025 в 22:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Приемный отец Милохина переехал в США для получения статуса беженца

Приемный отец Милохина переехал в США для получения статуса беженца

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе дешевле рыночной стоимости и переехал в США. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Приемный отец Дани Милохина продал дом в Анапе за минимальную цену и бежал в США. Дмитрий Тюленев с семьей, предварительно, находится в Чикаго и пытается легализоваться как беженец», — сказано в сообщении Shot.

В публикации говорится, что дом в Анапе, принадлежащий Тюленеву, был выставлен на продажу год назад по цене 15 миллионов рублей. Однако найти покупателя на указанную сумму не удалось, и в конечном итоге объект был продан за 6,9 миллиона рублей.

Продолжение после рекламы

Кроме того, источник, имеющий связи с семьей, проинформировал о том, что приемные родители Дани Милохина уехали в Соединенные Штаты в поисках «американской мечты» и обосновались в штате Иллинойс. Есть предположение, что инцидент с поджогом дома в Анапе мог быть искусственно создан с целью получения убежища.

Год назад участок семьи подожгли «коктейлями Молотова». Вместе с зажигательной смесью злоумышленники оставили записку, в которой содержались угрозы в адрес тиктокера, которого призывали отправить на СВО, а также оскорбительные высказывания в отношении его семьи. Несмотря на то что материальный ущерб в результате инцидента оказался незначительным и МВД не стало возбуждать уголовное дело, семья больше не ощущает себя в безопасности на территории России.

«Тюленев говорил, что они напугались так сильно, что аж пришлось уехать из страны и скрывать свое местоположение. Как мы выяснили, семейство находилось в Грузии, а после получения денег с продажи дома — рвануло в США», — сказано в публикации.

Летом приемный отец Дани Милохина находился в иммиграционном центре в Чикаго. Он пересек границу незаконно и ожидал решения суда по вопросу предоставления убежища. В это время он активно искал человека, который смог бы помочь ему покинуть центр.

Сам Даня Милохин в настоящее время находится в Дубае. Не так давно он заявлял о том, что ему приходится трудиться курьером и доставлять еду. Тем не менее эти утверждения были восприняты интернет-пользователями с недоверием, так как позже блогер продемонстрировал подарок для своей подруги из Украины — кольцо бренда «Картье».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал