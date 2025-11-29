Логотип РИА URA.RU
Популярный ресторан неожиданно закрылся в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге закрылся ресторан «Вкусно и точка» на улице Амундсена
29 ноября 2025 в 23:16
Заведение закрылось на улице Амундсена

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 29 ноября неожиданно для всех закрылся ресторан «Вкусно и точка» на улице Амундсена. Многие жители хотели приехать поужинать, однако теперь им придется искать новое место. На это указал читатель URA.RU.

«Потоки людей приходят и разворачивается. Теперь придется в другой ехать…», — заявил собеседник агентства. 

Судя по объявлению, которое вывесили представители заведения, внутри произошла авария. До момента устранения ЧП ресторан будет закрыт. «По техническим причинам ПБО не работает до момента устранения аварии», — заявили в администрации.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

