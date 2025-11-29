Популярный ресторан неожиданно закрылся в Екатеринбурге. Фото
Заведение закрылось на улице Амундсена
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге 29 ноября неожиданно для всех закрылся ресторан «Вкусно и точка» на улице Амундсена. Многие жители хотели приехать поужинать, однако теперь им придется искать новое место. На это указал читатель URA.RU.
«», — заявил собеседник агентства.
Судя по объявлению, которое вывесили представители заведения, внутри произошла авария. До момента устранения ЧП ресторан будет закрыт. «По техническим причинам ПБО не работает до момента устранения аварии», — заявили в администрации.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!