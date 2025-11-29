Новый арт-объект появился в Центральном районе Челябинска Фото: Алексей Тимошенко

В Челябинске в сквере у кардиоцентра зажегся маяк. Объект на проспекте Героя России Родионова стал новой достопримечательностью и, вероятно, будет популярным местом для фотосессий. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Хоть Челябинск и не порт семи морей, но этому городу нужен свой маяк. Так подумали наши архитекторы и реализовали эту идею. Кажется, у нас появилось классное место для фотосессий», — уточняется в сообщении.

Маяк появился в сквере благодаря благоустройству территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь он освещает путь посетителям и может стать новой визитной карточкой города.

Как сообщало URA.RU ранее, летом в сквере планировалось обустроить просторные пешеходные дорожки, разместить скамейки под кронами деревьев, а также оборудовать рыбацкие пирсы, оснащенные креслами и держателями для удочек. Особое внимание изначально уделили вопросам безопасности, предусмотрев современное освещение и систему видеонаблюдения.