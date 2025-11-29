В России запрещают праворульные автомобили: что не так с «японцами»

Машины с правым рулем особенно популярны на Дальнем Востоке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Приморского края принял решение, которое может осложнить ввоз в Россию машин с правым рулем и гибридных автомобилей. Как отмечают российские СМИ, причина кроется в том, что у этих машин фары ближнего света не соответствуют правостороннему движению.

Данный прецедент, по мнению экспертов, может вызвать дефицит машин на Дальнем Востоке. При этом доля праворульных машин там очень высока, такие авто пользуются большим спросом у водителей. Подробнее о запрете и о том, на что это может повлиять — в материале URA.RU.

Почему в России стали запрещать праворульные и гибридные авто

Арбитражный суд Приморского края постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Причина кроется в несоответствии левонаправленного пучка фар требованиям для правостороннего движения. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Праворульные и гибридные авто запретили ввозить в Россию — решением владивостокского суда. Причина — левонаправленный пучок фар. Суд изменил существовавшие правила выдачи документа после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации», — сказано в публикации.

Согласно данным картотеки дел Арбитражного суда, решение было принято в ходе закрытого судебного заседания, и его текст в настоящее время недоступен для ознакомления. Государственные ведомства, включая Минпромторг и ГАИ, пока не предоставили официальных комментариев по данному вопросу.

Как уточняет aif.ru, проблема возникла с невозможностью в полном объеме выполнить нормативный акт Росаккредитации. Это создает препятствия для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства для ввозимых автомобилей. Данный документ является обязательным для регистрации и эксплуатации автомобилей на территории Российской Федерации и оформляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ЕАЭС.

В феврале ряд испытательных лабораторий во Владивостоке утратили право выдавать электронный паспорт технического средства (ЭПТС) и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) после лишения их аккредитации. После того как было предпринято обжалование данного решения, в судебном процессе в качестве ответчика была привлечена Федеральная служба по аккредитации. Проверка, проведенная данным ведомством, привела к аннулированию не менее десяти свидетельств, которые были выданы на автомобили с правым расположением руля.

В ведомстве был выявлен факт переоборудования фар, что является нарушением законодательства. Росаккредитация подтвердила данную информацию, и на этом основании Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу о ненадлежащем контроле лабораторий за ввозимыми автомобилями.

Кроме того, суд предписал лабораториям осуществлять проверку уровня выбросов, что может создать проблемы с ввозом гибридных автомобилей.

Что не так с «японцами»

В Приморском крае автомобилисты хорошо осведомлены о специфике японских автомобилей. Одной из таких особенностей является настройка фар. Это обусловлено тем, что в Японии действует левосторонняя схема движения, и транспортные средства на встречной полосе находятся справа от водителя.

В стандартной конфигурации японских автомобилей фары сконфигурированы таким образом, что основной световой поток направлен преимущественно на левую часть дороги. Подобная настройка противоречит техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС. Законодательство также запрещает адаптацию фар в соответствии с российскими реалиями, которой иногда занимались как японские, так и российские компании, продающие автомобили из Японии.

В случае с гибридными автомобилями возникает дополнительная сложность. На них необходимо проводить проверку уровня выбросов в режиме холостого хода с использованием специального оборудования. Однако техническая специфика таких транспортных средств не позволяет им длительно функционировать в этом режиме, посколькуо может произойти сбой в работе электронных систем.

В случае если судебная практика и дальше будет опираться на рассмотренные выше примеры, получение свидетельства о безопасности для японских импортных автомобилей окажется невозможным с точки зрения закона. Это означает, что зарегистрировать такие автомобили в ГАИ и эксплуатировать их будет нельзя.

Оформление СБКТС для импортируемых подержанных автомобилей стало обязательным с 1 января 2015 года. Неясно, почему несоответствие текущей ситуации нормативным актам привлекло внимание только сейчас. Приморцы, которые предпочитают японские иномарки, не испытывают особого оптимизма в связи с этим. Ситуация усугубляется тем, что правила ввоза подержанных автомобилей в Россию регулярно изменяются, что вызывает беспокойство у граждан, не разбирающихся в юридических тонкостях.

Насколько популярны праворульные машины в России

В России на 1 января 2025 года зарегистрировано более 3,8 миллиона легковых праворульных автомобилей, при этом подавляющее большинство из них — на Дальнем Востоке. Об этом сообщает издание «Журнал Авто.ру», ссылаясь на данные агентства «Автостат».

Отмечается, что больше половины праворульных автомобилей (1 995 000 штук) приходится на Дальний Восток. Это 51,5 % от общего числа праворульных авто в стране. В целом по России доля таких машин составляет 8,2 % от всего автопарка, а в Дальневосточном федеральном округе — 71,6 %.

Праворульные автомобили популярны у россиян благодаря доступной цене, высокому качеству, наличию запчастей и устойчивости к суровым климатическим условиям. Таким мнением поделился основатель «Автостата» Сергей Целиков.

«Правый руль с пробегом — самый выгодный вариант покупки автомобиля сегодня. Этот сегмент является основным, конкурирующим с продукцией АвтоВАЗа. Сибирь и Дальний Восток традиционно не любят Ладу и голосуют рублем за правый руль», — сказал Целиков.

Будет ли сейчас дефицит праворульных машин в РФ

Эксперты уже говорят о необходимости срочного решения проблемы с ввозом праворульных и гибридных автомобилей в Россию. По их мнению, нужно пересмотреть аккредитацию лабораторий и найти компромисс, который позволит ввозить такие автомобили без нарушения безопасности. Иначе это может привести к дефициту подобных авто на Дальнем Востоке. Так, например, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Решение суда во Владивостоке создало правовой и технический тупик для ввоза популярных категорий автомобилей. Это может привести к дефициту машин на Дальнем Востоке и росту цен на авто по всей России. Ситуация требует немедленного внимания со стороны регуляторов", — сказал Шапарин в беседе с КП.

Пока официального текста решения суда нет, журналисты выяснили, что лаборатория подала апелляцию. Ее рассмотрение назначено на декабрь. Поэтому о полном запрете праворульных авто в РФ говорить еще рано, считает автоюрист Лев Воропаев.

«Решение не вступило в силу, значит, запрета нет. Решение проходит обжалование в апелляционной инстанции. Если апелляция оставит в силе, тогда будет вступление в законную силу», — отметил Воропаев.

Он также отметил, что решение суда в настоящее время связано с отзывом разрешения у определенных лабораторий. По словам автоюриста, основания для претензий к ним заключаются в двух аспектах. Во-первых, фары автомобилей с правым рулем не отвечают установленным требованиям, в том числе положениям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Во-вторых, лаборатории обязаны осуществлять проверку соответствия фар данным требованиям, однако, согласно общедоступной информации, вместо проведения реальных проверок они лишь формально фиксировали соответствие на бумаге.

В случае с выбросами ситуация аналогична. Даже если гибридные автомобили не выделяют окись углерода, для измерений необходимо использовать специализированные приборы. По всей видимости, лаборатории подходили к проведению измерений формально. В результате госструктурой у них было отозвано соответствующее разрешение, и сейчас они пытаются оспорить это решение. Все это, по мнению Воропаева, может говорить о том, что государство пытается таким образом защитить отечественных производителей.