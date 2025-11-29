В ХМАО введено ограничение на трассе
29 ноября 2025 в 23:09
Скорость на автодороге ограничена до 70 километров в час
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ХМАО на автодороге «Иртыш» временно ограничена скорость движения до 70 километров в час. Об этом сообщили в окружном Управлении автодорог.
«Внимание! Вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автодороге „Иртыш“» — сообщается в telegram-канале управления.
Причиной стала непогода на территории округа — упала видимость, сильный боковой ветер, снег и метель. Ограничение действует с нулевого по 123-й километр трассы.
