Общество

Транспорт

В ХМАО введено ограничение на трассе

29 ноября 2025 в 23:09
Скорость на автодороге ограничена до 70 километров в час

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на автодороге «Иртыш» временно ограничена скорость движения до 70 километров в час. Об этом сообщили в окружном Управлении автодорог.

«Внимание! Вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автодороге „Иртыш“» — сообщается в telegram-канале управления.

Причиной стала непогода на территории округа — упала видимость, сильный боковой ветер, снег и метель. Ограничение действует с нулевого по 123-й километр трассы.

