В ХМАО введено ограничение на трассе

Скорость на автодороге ограничена до 70 километров в час Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на автодороге «Иртыш» временно ограничена скорость движения до 70 километров в час. Об этом сообщили в окружном Управлении автодорог.

«Внимание! Вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автодороге „Иртыш“» — сообщается в telegram-канале управления.