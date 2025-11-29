Пушилин объявил о расширении буферной зоны на границе с ДНР
Расширение произошло в Днепропетровской области
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В Днепропетровской области на границе с ДНР расширяется буферная зона. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск „Восток“», — подчеркнул глава ДНР.
Расширение буферной зоны в Днепропетровской области происходит на фоне продолжающихся боевых действий в ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о расширении зоны контроля российских военных на константиновском направлении — в районе Иванополья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища, где продолжаются ожесточенные бои.
