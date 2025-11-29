Логотип РИА URA.RU
В ХМАО бывшая работница сельского ДК три года незаконно получала выплату за ЖКХ

29 ноября 2025 в 23:42
Югорчанка должна вернуть 76 тысяч рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Урае (ХМАО) сотрудник сельского центра культуры после увольнения не оповестила уполномоченные органы и еще три года получала компенсацию за ЖКХ. Дело в том, что выплата была ей ранее назначена именно, как работнику села. Городской суд вынес решение о возвращении суммы незаконных выплат.

«Ответчик, ранее работавшая в сельском центре культуры звукооператором, получала компенсацию за жилищно-коммунальные услуги и за твердое топливо как житель сельской местности. После увольнения с работы в 2019 году, гражданка своевременно не уведомила уполномоченный орган о прекращении трудовых отношений и продолжала получать компенсационные выплаты», — сообщается в telegram-канале судебной системы округа.

С 2019 по 2022 году югорчанка получила чуть более 76 тысяч рублей выплат незаконно. Эту сумму Урайский городской суд постановил вернуть.

