Врач предупредил, что косметика может вызвать рак

Некоторые распространенные привычки женщин могут повысить риски появления рака груди. Среди них — употребление алкоголя, курение, а также использование косметики. С таким мнением выступил врач-хирург, онколог-маммолог клиники «Медпрайм» Виктор Федосейкин.

«Среди привычек, от которых лучше отказаться, чтобы снизить риски, — практика посещения солярия или пляжей топлес, использование уходовой косметики, в том числе пилингов и других средств, наносимых на кожу, в составе которых есть парабены и фталаты, считающиеся гормональными разрушителями и потенциальными канцерогенами», — поделился Федосейкин в разговоре с Life.ru.

Он также отметил, что девушкам важно оберегать свою грудь от травм, ударов и «избыточного сдавливания». Кроме того, по словам эксперта, лишний вес, курение, алкоголь, недостаток физической активности и отсутствие грудного вскармливания также повышают шансы на развитие рака.

Федосейкин подчеркнул также, что есть и ряд факторов, которые никак не зависят от самого человека. Это наследственность, возраст, позднее начало менструаций или ранняя менопауза. Все это может повлиять на появление онкологии.