Врач предупредил, что косметика может вызвать рак
Уходовая косметика может спровоцировать рак груди, предупредил врач
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Некоторые распространенные привычки женщин могут повысить риски появления рака груди. Среди них — употребление алкоголя, курение, а также использование косметики. С таким мнением выступил врач-хирург, онколог-маммолог клиники «Медпрайм» Виктор Федосейкин.
«Среди привычек, от которых лучше отказаться, чтобы снизить риски, — практика посещения солярия или пляжей топлес, использование уходовой косметики, в том числе пилингов и других средств, наносимых на кожу, в составе которых есть парабены и фталаты, считающиеся гормональными разрушителями и потенциальными канцерогенами», — поделился Федосейкин в разговоре с Life.ru.
Он также отметил, что девушкам важно оберегать свою грудь от травм, ударов и «избыточного сдавливания». Кроме того, по словам эксперта, лишний вес, курение, алкоголь, недостаток физической активности и отсутствие грудного вскармливания также повышают шансы на развитие рака.
Федосейкин подчеркнул также, что есть и ряд факторов, которые никак не зависят от самого человека. Это наследственность, возраст, позднее начало менструаций или ранняя менопауза. Все это может повлиять на появление онкологии.
Специалист обратил внимание на важность регулярной диагностики: после 40 лет необходима маммография, а до этого возраста — ультразвуковое исследование. При этом, по словам Федосейкина, такие привычки, как использование дезодорантов с алюминием, ношение слишком тесного белья или пирсинг сосков, не влияют на вероятность развития рака.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.