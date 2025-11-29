Россиянам рассказали, какая диета позволит сохранить сердце здоровым

По словам кардиолога, одной диеты будет недостаточно, нужно также отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самой полезной диетой для здоровья сердечно-сосудистой системы является средиземноморская. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Самая полезная для здоровья сердца диета — средиземноморская. Ее основу составляют рыба, морепродукты, богатые клетчаткой овощи и фрукты», — сказала Фомичева в разговоре с «Лентой.ру».

В рамках этой диеты кардиолог рекомендовала сократить потребление фастфуда и красного мяса. Также, по мнению медспециалиста, для поддержания здоровья сердца следует снизить употребление соли и простых углеводов.

Фомичева подчеркнула, что для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо не только скорректировать рацион, но и внести изменения в образ жизни. В частности, следует отказаться от курения, освоить методы управления стрессом и уделять физической активности от 30 до 60 минут ежедневно, не менее пяти дней в неделю. Среди подходящих видов физической нагрузки Фомичева назвала аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба, плавание и езда на велосипеде.