К ситуации с челябинскими погорельцами, переселенными в бывший профилакторий, подключилась Москва

Бывшие погорельцы встревожены ситуацией с выселением

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей поселка Дубровка Челябинской области. Разбирательство касается граждан, которые в 2000 году после пожара были переселены в здание бывшего профилактория совхоза, но не получили необходимых документов на жилье. Сейчас существует угроза их выселения. Об этом говорится в telegram-канале следственного комитета.

«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения председателя СК РФ поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело, но затем прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов отменил постановление о его возбуждении. Сейчас следственные органы обжалуют это решение у первого заместителя прокурора области Дмитрия Дениша. Повторно уголовное дело было инициировано в целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами.

