В Перми Госавтоинспекция поздравила женщин-автолюбителей с Днем матери. Фото

30 ноября 2025 в 00:15
Акция прошла накануне Дня матери

Акция прошла накануне Дня матери

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми сотрудники Госавтоинспекции совместно с одной из местных автошкол поздравили женщин-автолюбителей с наступающим Днем матери. Мероприятие прошло 29 ноября 2025 года.

«Мы хотим сказать слова благодарности и выразить уважение женщинам, которые уверенно чувствуют себя за рулем, и, конечно, напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и осторожными», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми. Женщинам вручали цветы и желали безопасных дорог. 

Акция вызвала положительные отклики среди участниц. Автолюбительницы были приятно удивлены вниманием и с благодарностью принимали поздравления.

Фото: Госавтоинспекция Перми

