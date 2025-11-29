В Перми Госавтоинспекция поздравила женщин-автолюбителей с Днем матери. Фото
Акция прошла накануне Дня матери
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми сотрудники Госавтоинспекции совместно с одной из местных автошкол поздравили женщин-автолюбителей с наступающим Днем матери. Мероприятие прошло 29 ноября 2025 года.
«Мы хотим сказать слова благодарности и выразить уважение женщинам, которые уверенно чувствуют себя за рулем, и, конечно, напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и осторожными», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми. Женщинам вручали цветы и желали безопасных дорог.
Акция вызвала положительные отклики среди участниц. Автолюбительницы были приятно удивлены вниманием и с благодарностью принимали поздравления.
Фото: Госавтоинспекция Перми
