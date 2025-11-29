В Британии рассказали о состоянии Ермака в момент его увольнения
Резкий стиль Ермака наносит ущерб Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак был «вне себя» после того, как ему сообщили о его отставке. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Ермак был „вне себя“, когда узнал о своей отставке. Он настроил против себя многих в США», — пишет британский журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров в политических кругах.
В статье приводится цитата высокопоставленного чиновника, который заявил, что у главы офиса президента есть «уникальная способность объединять людей — против него». Кроме того, «резкий и уклончивый стиль» Ермака сделал его непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне и наносил ущерб стране в критические моменты переговоров.
Ермак ушел в отставку после обысков по антикоррупционному делу. По данным Axios, Ермак покинул пост за день до переговоров в США, что стало серьезным политическим ударом, но не меняет позиции Украины. Зеленский объявил «перезагрузку офиса» и направит на переговоры военных и дипломатов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.