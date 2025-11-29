Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Британии рассказали о состоянии Ермака в момент его увольнения

The Economist: Ермак был вне себя, когда узнал о своей отставке
30 ноября 2025 в 00:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Резкий стиль Ермака наносит ущерб Украине

Резкий стиль Ермака наносит ущерб Украине

Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак был «вне себя» после того, как ему сообщили о его отставке. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Ермак был „вне себя“, когда узнал о своей отставке. Он настроил против себя многих в США», — пишет британский журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров в политических кругах. 

В статье приводится цитата высокопоставленного чиновника, который заявил, что у главы офиса президента есть «уникальная способность объединять людей — против него». Кроме того, «резкий и уклончивый стиль» Ермака сделал его непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне и наносил ущерб стране в критические моменты переговоров. 

Продолжение после рекламы

Ермак ушел в отставку после обысков по антикоррупционному делу. По данным Axios, Ермак покинул пост за день до переговоров в США, что стало серьезным политическим ударом, но не меняет позиции Украины. Зеленский объявил «перезагрузку офиса» и направит на переговоры военных и дипломатов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал