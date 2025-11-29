Сотни екатеринбуржцев носятся по крупному ТЦ: что там происходит

Мероприятие проходит в ночь с 29 на 30 ноября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Под покровом ночи в Екатеринбурге 29 ноября в ТЦ VEER проходит масштабный забег по всему зданию. На позднюю пробежку пришли сотни человек. Об этом рассказали организации забега.

Всего представлены несколько вариантов маршрута: три и шесть километров. Всем спортсменам заранее выдали необходимый инвентарь. Перед началом мероприятия в ТЦ проходили различные активности: лекции и Dj-сеты. Среди приглашенных гостей был известный на всю страну слепой Dj Abobus из Верхней Пышмы (настоящее имя — Иван Русинов).