Сотни екатеринбуржцев носятся по крупному ТЦ: что там происходит
Мероприятие проходит в ночь с 29 на 30 ноября (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Под покровом ночи в Екатеринбурге 29 ноября в ТЦ VEER проходит масштабный забег по всему зданию. На позднюю пробежку пришли сотни человек. Об этом рассказали организации забега.
Всего представлены несколько вариантов маршрута: три и шесть километров. Всем спортсменам заранее выдали необходимый инвентарь. Перед началом мероприятия в ТЦ проходили различные активности: лекции и Dj-сеты. Среди приглашенных гостей был известный на всю страну слепой Dj Abobus из Верхней Пышмы (настоящее имя — Иван Русинов).
Старт забега прошел в 23:50. Сразу после награждение ожидается афтепати, на котором будут DJ-сеты и световое шоу.
