Сотни екатеринбуржцев носятся по крупному ТЦ: что там происходит

В Екатеринбурге проходит VEER NIGHT RUN
30 ноября 2025 в 00:17
Мероприятие проходит в ночь с 29 на 30 ноября (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Под покровом ночи в Екатеринбурге 29 ноября в ТЦ VEER проходит масштабный забег по всему зданию. На позднюю пробежку пришли сотни человек. Об этом рассказали организации забега.

Всего представлены несколько вариантов маршрута: три и шесть километров. Всем спортсменам заранее выдали необходимый инвентарь. Перед началом мероприятия в ТЦ проходили различные активности: лекции и Dj-сеты. Среди приглашенных гостей был известный на всю страну слепой Dj Abobus из Верхней Пышмы (настоящее имя — Иван Русинов).

Старт забега прошел в 23:50. Сразу после награждение ожидается афтепати, на котором будут DJ-сеты и световое шоу. 

