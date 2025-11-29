«Если разлюбишь — умру сразу»: 91 год со дня рождения легенды кино Вячеслава Невинного

Вячеслав Михайлович Невинный — советский и российский актер театра и кино Фото: Не покидай... (1989)/СССР/Беларусьфильм, Гостелерадио СССР/Режиссер Леонид Нечаев

В воскресенье, 30 ноября 2025 года исполняется 91 год со дня рождения Вячеслава Невинного — народного артиста СССР, актера, который полвека прослужил во МХАТе и сыграл более 80 ролей в кино. Зрители запомнили его как обаятельного толстяка-простака, веселого продавца пива и космического пирата Весельчака У. Но сам Невинный называл себя необщительным и невеселым человеком. При этом он три года добивался замужней коллеги, прожил с ней 44 года в абсолютной гармонии и даже после ампутации обеих ног не оставлял надежды вернуться на сцену. Подробнее в материале URA.RU.

«Я знал это абсолютно точно. Всегда»: детство Вячеслава Невинного

Вячеслав Михайлович Невинный родился 30 ноября 1934 года в Туле в семье инженера оружейного завода. С детства он был уверен в своем предназначении. В последнем интервью, записанном сыном за месяц до смерти, актер признавался, что не помнит момента озарения. Просто всегда знал, что будет заниматься театром.

В школе Невинный пародировал учителей так, что весь класс покатывался со смеху. Учился посредственно, но обожал литературу и умел читать классику вслух так, что одноклассники просили повторять снова и снова. Будучи девятиклассником, сыграл Чичикова в сценах из гоголевских «Мертвых душ», поставленных к столетию писателя. Спустя годы Чичиков станет одной из его коронных театральных ролей.

После школы юноша отправился покорять Москву — подал документы во ВГИК на курс Владимира Белокурова, того самого, который сыграл Чкалова. Экзамен прошел неудачно. Белокуров, выслушав монолог Хлестакова, дал совет: зачем тебе кино, иди в театр. Через 15 лет Невинный сыграет Хлестакова во МХАТе, а в роли Городничего будет именно Белокуров. Вернувшись в Тулу, молодой человек год проработал в ТЮЗе, а затем поступил в Школу-студию МХАТ на звездный курс Виктора Станицына вместе с Татьяной Лавровой, Анатолием Ромашиным и Александром Лазаревым-старшим.

Вячеслав Невинный во МХАТе: от продавца шаров до Хлестакова

В Художественном театре Невинный сыграл более 60 ролей в постановках разных жанров Фото: Испытательный срок (1960)/СССР/Мосфильм/Режиссер Владимир Герасимов

В 1959 году Невинный был принят в труппу Московского Художественного академического театра, которому посвятил ровно полвека жизни. Начинал с ролей без слов — продавец воздушных шаров в «Трех толстяках», Васька Крякин в «Цветах живых». Но уже в 1967 году блестяще исполнил Хлестакова в «Ревизоре» Михаила Кедрова, после чего перешел в разряд звезд театра.

Коллеги и критики отмечали удивительное сочетание в актере: фактурная внешность «большого человека» создавала впечатление простака, но за этим скрывались глубокое чувство слова, понимание стиля и органика. Невинный играл Чичикова в «Мертвых душах», Чебутыкина в «Трех сестрах», Боркина в «Иванове», Петра Себейкина в «Старом Новом годе» — последнюю роль он исполнил более 400 раз.

При этом сам актер в своей исповеди признавался, что в жизни был человеком необщительным, с небольшим кругом друзей. Актер и режиссер Вениамин Смехов рассказывал в беседе с NEWS.ru, что Невинный мог сильно кричать на администраторов во время съемок, если что-то шло не так. Когда он жгуче придирался, это слышали все. Но извиняться мог только перед близкими коллегами, и то редко.

«Губит людей не пиво»: популярность Невинного, от которой хотелось сбежать





Невинный является Народным артистом СССР (1986) Фото: Очень важная персона (1984)/СССР/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького/Режиссер Евгений Герасимов

В кино Вячеслав Невинный дебютировал в 1957 году и снялся более чем в 80 картинах. Запоминающимся стал автослесарь из рязановского «Берегись автомобиля» с фразами «Поглядим… послушаем… пощупаем... понюхаем…». В 1971-м создал колоритный образ пугливого обжоры Фарлафа в сказке «Руслан и Людмила».

Настоящий народный успех пришел в 1975 году после роли продавца пива в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!». Невинный сам исполнил песню «Губит людей не пиво, губит людей вода», которая стала хитом. Причем изначально Гайдай не планировал никакой песни — идею предложил сам актер. Режиссеру понравился необычный стиль работы Невинного: Гайдай не говорил «стоп» после окончания сцены, чтобы актеры продолжали жить в образе, и именно из этих незапланированных моментов рождались лучшие кадры.

Но самой узнаваемой, к глубокому раздражению актера, стала роль космического пирата Весельчака У в детском телесериале «Гостья из будущего» 1984 года. Режиссер Павел Арсенов пошел на хитрость: сказал Невинному, что в картине будет сниматься Михаил Кононов, которого Вячеслав Михайлович очень уважал. А Кононову режиссер сообщил, что уже согласился Невинный. Так и сложился тандем Весельчака У и Крыса.

После выхода сериала Невинного узнавали на улице именно как Весельчака У, что искренне удивляло и раздражало актера. Он говорил, что не понимает, что все так носятся с этой ролью — злодей и злодей, ничего особенного. Всеобщих восторгов по поводу картины он не разделял никогда.

Личная жизнь Вячеслава Невинного

Три года осады: как завоевать замужнюю звезду

Вячеслав Невинный был женат на Нине Гуляевой, советской актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР (1969) Фото: Полицейские и воры (1997)/ Россия/Мосфильм/Режиссер Николай Досталь (младший)

Личная жизнь Вячеслава Невинного — это история настоящей любви длиною в 44 года. В театре он влюбился в коллегу Нину Гуляеву — актрису, которая была старше его на четыре года и к тому времени уже считалась звездой. Главная проблема — Нина была замужем за актером Михаилом Горюновым, который страдал алкогольной зависимостью.

Их сближение началось на репетициях спектакля «Три толстяка». Нина играла куклу Суок, а Вячеслав — продавца шаров, который даже летал по сцене на специальном приспособлении. Он взялся озвучивать ее из-за кулис, имитируя механические звуки, под которые танцевала кукла. Чем лучше у него это получалось, тем больше они сближались. Невинный признавался, что настоящее сближение происходило именно на репетициях — это было настоящее чудо.

Он ждал ее после репетиций, провожал до дома, гулял с ней под луной. Нина металась между мужем и Вячеславом — то уходила от супруга, то возвращалась, пытаясь его лечить. Невинный терпел три года. Однажды подошел к ней в театральном буфете и надел на палец кольцо с рубином со словами: «Нина, я хочу иметь от вас детей!». Даже тогда она не сказала «да». Окончательное решение Гуляева приняла, когда муж в очередной раз напился и стал точить на кухне нож — Нина испугалась всерьез и сбежала к Славе.

Развелась она уже беременной от Невинного, а замуж вышла, когда сыну исполнился год. Формальности не имели для них большого значения — главной была любовь. Если Нина была на гастролях, Слава звонил ей каждый день, и телефонистки не смели прервать разговор. Нина отправляла мужу телеграммы, в которых было десять раз написано «Люблю!». Больше всего на свете Вячеслав Михайлович боялся, что Нина его разлюбит — говорил без улыбки: «Умру сразу!».

Парадоксально, но после развода Нины с Горюновым Невинный позволял бывшему мужу жены приходить к ним в гости и даже ездил с ним на рыбалку. Такова была его удивительная доброта и мягкость характера.

Последние годы Вячеслава Невинного: когда стопы не ходят, а сцена зовет

У Вячеслава Невинного и Нины Гуляевой есть дети и внуки Фото: Шкура (1991)/СССР/«Рапид», киностудия им. Горького, «Мосфильм»/Режиссер Владимир Мартынов

В детстве и юности Вячеслав был худым и занимался велоспортом, показывая отличные результаты на тульском велотреке. Но однажды во время гонки он упал и получил серьезную травму — ноги отнялись. Для восстановления врачи назначили гормональные препараты с предупреждением: будешь толстый, но бегать сможешь. Невинный согласился — и его актерская индивидуальность удачно сошлась с таким обликом.

В 90-х годах актер нечаянно провалился в открытый люк на сцене — сломал ногу, повредил ребро и легкое, получил сотрясение мозга. Позже врачи диагностировали сахарный диабет. Ноги начали сильно болеть, но Невинный пытался «лечиться» сценой, не пропуская спектаклей. До гримерки он доходил, тяжело дыша, но перед зрителями преображался.

В 2005 году из-за обострения началась гангрена — Невинному ампутировали стопу левой ноги, а через год и правой. Сын актера вспоминал, как боялся зайти в больничную палату после второй операции. Но отец сидел на кровати, дрожа от напряжения, держась руками за спинку и матрас, и улыбался: «Смотрите, что я уже умею» — и перекинул одну ногу на другую. По дрожанию рук было видно, каких усилий это стоило, но он демонстрировал, что освоился.

Даже после ампутаций Невинный надеялся вернуться в театр — на протезах или в инвалидном кресле. Последней его ролью во МХАТе стал Сорин в «Чайке» в феврале 2005 года. Николай Скорик, второй режиссер спектакля, вспоминал, что в одной из сцен Невинный ронял палочку и сам падал так, что зал громко ахал — казалось, артисту действительно стало плохо. Каждый раз это было страшное и фантастическое зрелище.

Последняя исповедь Вячеслава Невинного

Невинный много работал над озвучиванием мультфильмов, участвовал в аудиопостановках для радио и грампластинок Фото: Игроки-XXI (1993)/Россия/Режиссер Сергей Юрский

За месяц до смерти Вячеслав Невинный согласился дать интервью — впервые сыну и в последний раз под запись. Долгое время эта запись считалась утерянной. Актер говорил с большим трудом, коротко, с долгими паузами, будто накапливая силы для каждого ответа.

На вопрос о друзьях он ответил, что их немного, а сам он необщительный совсем. О роли Весельчака У сказал, что не понимает, что все так носятся — злодей и злодей. О жизненных целях признался, что их не было — только желание сегодня сыграть хорошо. Когда сын спросил, есть ли профессиональное качество, которым он гордится, Невинный долго молчал, а потом назвал органику — глубокое постижение жизни, наблюдения за происходящим.

Незадолго до кончины актер принял православное крещение. Сын вспоминал, что молитва спасала отца в последние годы. Вячеслав Михайлович окрестился вместе с внучкой Василисой в один день, в одной купели храма в Петровском переулке. Это была тайная, интимная часть его души.

Тридцать первого мая 2009 года на 75-м году жизни Вячеслав Невинный скончался в своей московской квартире на Тверской от осложнений сахарного диабета. Церемония прощания прошла на сцене МХТ имени Чехова. Актера похоронили на Троекуровском кладбище, где в 2012 году открыли памятник работы народного художника России Андрея Балашова.

В 2025 году, через 16 лет после смерти Вячеслава Михайловича, рядом с ним была захоронена урна с прахом его жены Нины Ивановны Гуляевой, которая ушла из жизни 23 октября в возрасте 94 лет. Дело актера продолжает сын Вячеслав Невинный-младший, заслуженный артист России, служащий в том же МХТ имени Чехова.

Фильмография Вячеслава Невинного: главные роли

За полвека в кино Вячеслав Невинный создал галерею запоминающихся образов — от комических до драматических. В его фильмографии более 80 картин:

1960 — "Испытательный срок" (Сергей Зайцев, молодой сотрудник уголовного розыска)

1964 — "Председатель" (Павел Маркушев)

1966 — "Берегись автомобиля" (автослесарь)

1971 — "Руслан и Людмила" (Фарлаф)

1971 — "Русское поле" (Павел Фомич Федченков)

1975 — "Не может быть!" (продавец пива, шурин Горбушкина)

1979 — "Гараж" (Карпухин, сотрудник НИИ)

1980 — "Старый Новый год" (Петр Федорович Себейкин)

1980 — "За спичками" (Юсси Ватанен)

1984 — "Гостья из будущего" (Весельчак У / Вячеслав Михайлович)

1984 — "Мертвые души" (Михаил Семёнович Собакевич)

1986 — "Мой нежно любимый детектив" (Томас Буль)

1990 — "Самоубийца" (Пугачев, торговец)