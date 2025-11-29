Вспышка размножения шелкопряда угрожает лесам Курганской области

Лесам Курганской области угрожает нашествие непарного шелкопряда Фото: Илья Московец © URA.RU

Цикличная вспышка массового размножения непарного шелкопряда началась в Курганской области. В связи с этим в 2026 году планируются масштабные мероприятия по защите лесных насаждений на площади почти 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает Центр защиты леса Курганской области.

«В данное время Центром защиты леса Курганской области уже подготовлены Обоснования для проведения в 2026 году мер защиты насаждений от вредителя в 4-х лесничествах: Далматовском, Шадринском, Шатровском и Шумихинском на общей площади почти 14 тысяч гектаров. На будущий год здесь прогнозируется особенно большое объедание листвы», — говорится на сайте Центра защиты леса Курганской области.

По информации специалистов, вспышки размножения этого вредителя обычно происходят после засушливых периодов. На сегодня общая площадь очага в регионе составляет чуть более 400 тысяч гектаров. Вредитель выявлен в лесах Белозерского, Далматовского, Каргапольского, Шадринского, Шумихинского, Шатровского и Юргамышского лесничеств. Осенний учет показал, что популяция вредителя перешла в фазу нарастания численности: в одной яйцекладке содержится 300-400 яиц с жизнеспособностью свыше 90%.

Продолжение после рекламы