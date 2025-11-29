В Челябинске продают два крупных ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу два крупных торговых комплекса. Их стоимость составляет около 890 миллионов рублей каждый. Объекты расположены на улице Братьев Кашириных, 133 и на улице Энергетиков, 21Б. Информация об этом появилась на интернет-доске объявлений.

В ТРК на Братьев Кашириных площадь составляет более девяти тысяч квадратных метров, а на Энергетиков — более 13 тысяч квадратных метров. В комплексах есть торговые и офисные помещения, парковки и другие удобства для посетителей. Как уточняется на сайте «Авито», оба ТРК представляют собой готовый арендный бизнес с доходностью 14% годовых.

В ТРК на Братьев Кашириных насчитывается более 35 магазинов, среди якорных арендаторов — «Лента», «Галамарт», «МТС», «Фармленд» и другие. Торговый комплекс на улице Энергетиков также заполнен арендаторами — там работает более 40 точек. Среди якорных арендаторов — аналогичные бренды.

Ранее в Челябинске снизили цену на торговый комплекс в Курчатовском районе с 920 до 650 миллионов рублей. Среди ключевых арендаторов ТРК — гипермаркет «Лента», салон бытовой техники и электроники DNS, магазин одежды и обуви, а также мебельный магазин «Мебельный вектор».

