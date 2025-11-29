Позиция Путина по отношению к Киеву нашла отклик в ряде европейских государств Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявления президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине получают поддержку в США и ряде европейских стран. Об этом пишут британские СМИ.

«Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне. И даже в самой Европе», — написала британская газета The Times.

Кроме того, в статье приводится мнение анонимного французского дипломата, который в беседе с изданием раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас. Он назвал ее воплощением «самого худшего в европейской дипломатии» после того, как Каллас предложила сократить численность армии РФ в рамках мирного плана по Украине.

