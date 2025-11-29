В США поддержали слова Путина об Украине
Позиция Путина по отношению к Киеву нашла отклик в ряде европейских государств
Заявления президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине получают поддержку в США и ряде европейских стран. Об этом пишут британские СМИ.
«Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне. И даже в самой Европе», — написала британская газета The Times.
Кроме того, в статье приводится мнение анонимного французского дипломата, который в беседе с изданием раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас. Он назвал ее воплощением «самого худшего в европейской дипломатии» после того, как Каллас предложила сократить численность армии РФ в рамках мирного плана по Украине.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также высказывался о препятствиях для участия Европы в переговорах по Украине, назвав Каллас некомпетентной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа упустила возможность участвовать в урегулировании кризиса в Киеве и что договоренности о прогрессе в этом направлении регулярно нарушались.
