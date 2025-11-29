Молодые жители Шадринска могут выиграть до 30 тысяч рублей на социальные проекты

В Шадринске разыграют гранты до 30 тысяч рублей среди молодежи Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Молодежь Шадринска получила возможность выиграть денежные гранты в размере от 5 до 30 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Финансирование предусмотрено для победителей открытого городского конкурса социальных проектов «Для тебя, любимый город». Об этом сообщается в постановлении администрации Шадринска.

«Лучшие проекты, доказавшие свою актуальность и значимость для города, получают грантовое финансирование из бюджета Шадринска. Размер гранта: от 5 000 до 30 000 рублей. Средства можно тратить на аренду, услуги, связь, транспорт, канцелярию, полиграфию, оборудование», — говорится в официальном документе о конкурсе.

Мероприятие пройдет 19 декабря 2025 года на площадке ШГПУ. К участию приглашаются школьники, студенты и волонтеры в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс разделен на два этапа: заочный, где до 18 декабря принимаются заявки, и очный, включающий публичную защиту презентации. Участники могут выбрать одну из 16 номинаций, охватывающих сферы от экологии и спорта до сохранения исторической памяти. Победителей наградят дипломами, а руководителей проектов — благодарственными письмами. При этом запрещено тратить выигранные средства на премии команде или погашение долгов.

