Украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

Самолет совершал посадку в Грузии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский транспортный самолет Ан-124 совершил рейс из ОАЭ в израильский аэропорт Бен-Гурион. Там его загрузили американскими военными грузовиками Oshkosh и армейским оборудованием, после чего он вернулся в ОАЭ, предварительно сделав посадку в Грузии. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования», — говорится в публикации на сайте компании. Согласно подробным деталям полета, самолет сел в Израиле из ОАЭ, а затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии.