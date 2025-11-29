Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

30 ноября 2025 в 00:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет совершал посадку в Грузии (архивное фото)

Самолет совершал посадку в Грузии (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский транспортный самолет Ан-124 совершил рейс из ОАЭ в израильский аэропорт Бен-Гурион. Там его загрузили американскими военными грузовиками Oshkosh и армейским оборудованием, после чего он вернулся в ОАЭ, предварительно сделав посадку в Грузии. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования», — говорится в публикации на сайте компании. Согласно подробным деталям полета, самолет сел в Израиле из ОАЭ, а затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии. 

Последний раз Ан-124 был замечен в израильском аэропорту в начале октября. Тогда борт был загружен контейнерами, в которых, предположительно, могли быть ракеты Patriot.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал