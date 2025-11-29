Логотип РИА URA.RU
В Тюмени обновляется интерьер городских автобусов

30 ноября 2025 в 00:51
Транспорт скоро начнут украшать к Новому году

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени в настоящее время в городском транспорте идет замена изношенной обивки сидений, поврежденных поручней, а также проводится регулировка печек в салонах. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в соцсети.

«Сегодня, вместе с коллегами посетили предприятие, которое активно участвует в развитии общественного транспорта нашего города. Сейчас активно идет замена изношенной обивки сидений, старых и поврежденных поручней. Также как осуществляется регулировка печек в салонах», — сообщил тюменский глава в telegram-канале.

Также в ближайшее время автобусы будут украшаться к предстоящему Новому году. Афанасьев проверил работу предприятия, где также проводится полный цикл обслуживания газобалонного оборудования.

