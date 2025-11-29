Логотип РИА URA.RU
Зеленский заявил о необходимости срочно изменить план обороны Украины

30 ноября 2025 в 01:02
Зеленский подчеркнул, что базовые документы по обороне Украины, включая план обороны государства, требуют обновления

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны страны. Такое заявление он сделал после доклада главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства», — написал президент в Telegram. Он заявил, что анализ хода боевых действий позволил определить новые приоритетные направления.

Ранее появлялись сообщения о том, что на Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности. В частности, российские войска завершают зачистку Волчанска от подразделений ВСУ, передает RT.

