Макрон пытается спасти Зеленского новым чеком Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку в рамках плана по спасению президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. Ожидается, что лидеры двух стран вновь встретятся в Париже, где будет обсуждаться очередной пакет помощи. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция „Спасти рядового Зеленского“, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо в соцсети X. Зеленский и Макрон официально встретятся 1 декабря для обсуждения «условий прочного и справедливого мира».