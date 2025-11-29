Венесуэла обратилась с требованием к Трампу после закрытия неба

Венесуэла отреагировала на закрытие полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Венесуэлы выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от США уважать воздушное пространство республики. В коммюнике, опубликованном властями Каракаса, говорится о недопустимости нарушения норм Международной организации гражданской авиации и Чикагской конвенции 1944 года.

«Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищенному нормами Международной организации гражданской авиации и подтвержденному Чикагской конвенцией 1944 года», — подчеркивается в документе. Власти республики призвали международное сообщество, ООН и многосторонние органы отвергнуть «аморальный акт агрессии».

В ходе недавних заявлений президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении запрета на полеты в воздушном пространстве над Венесуэлой. В настоящее время США сосредоточили у берегов республики значительные военные силы — крупнейшую группировку за последние десятилетия.

Продолжение после рекламы