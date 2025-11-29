Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге дети вышли гулять на тонкий лед, где чуть не утонул мальчик. Видео

В Академическом районе Екатеринбурга дети гуляют по тонкому льду
30 ноября 2025 в 01:51
Ребенок чудом не провалился под лед

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в Академическом районе на еще тонкий лед вышли гулять дети. Несколько дней назад на этом же месте ребенок чуть не утонул, также гуляя по замерзшему водоему. Об этом сообщают очевидцы.

«В 6 утра в Преображенском парке катался на льду ребенок. Всего пару дней назад на этом пруду под лед провалился 10-летний мальчик», — передает слова очевидцев telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».

Ранее утром 27 ноября на том же пруду 10-летний мальчик, провалился под лед. Его спасли горожане, которые оказались совсем рядом. 

