В Екатеринбурге дети вышли гулять на тонкий лед, где чуть не утонул мальчик. Видео
Ребенок чудом не провалился под лед
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге в Академическом районе на еще тонкий лед вышли гулять дети. Несколько дней назад на этом же месте ребенок чуть не утонул, также гуляя по замерзшему водоему. Об этом сообщают очевидцы.
«В 6 утра в Преображенском парке катался на льду ребенок. Всего пару дней назад на этом пруду под лед провалился 10-летний мальчик», — передает слова очевидцев telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».
Ранее утром 27 ноября на том же пруду 10-летний мальчик, провалился под лед. Его спасли горожане, которые оказались совсем рядом.
telegram-канал «Академический новости Екатеринбург»
