Российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за вечер
За пять часов в небе над регионами РФ ликвидировали 21 дрон
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В течение пяти часов дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Дроны ликвидированы над несколькими регионами России и над акваторией Черного моря.
«С 18:00 до 23:00 мск 29 ноября дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Восемь — над территорией Белгородской области, один — над территорией Орловской области, еще один — над территорией Ростовской области. 11 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало URA.RU, 13 ноября дежурные средства ПВО ликвидировали 34 БПЛА самолетного типа. Большинство над Черным морем и Белгородской областью, остальные — над Крымом, Воронежской, Ростовской и Курской областями.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
