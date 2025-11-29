В ХМАО из горящей многоэтажки эвакуировано более 50 человек

Среди эвакуировавшихся из горящего здания - 15 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 29 ноября произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Ивана Захарова. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания было эвакуировано 52 человека.

«Силы и средства МЧС Югры реагировали на пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сургут, ул. Ивана Захарова. Из дома самостоятельно эвакуировались 52 человека, включая 15 детей», -сообщается в telegram-канале ведомства.