В ХМАО из горящей многоэтажки эвакуировано более 50 человек

30 ноября 2025 в 01:30
Среди эвакуировавшихся из горящего здания - 15 детей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 29 ноября произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Ивана Захарова. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания было эвакуировано 52 человека.

«Силы и средства МЧС Югры реагировали на пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сургут, ул. Ивана Захарова. Из дома самостоятельно эвакуировались 52 человека, включая 15 детей», -сообщается в telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло на балконе квартиры на третьем этаже. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.

