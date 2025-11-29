Охоту на лис из-за угрозы населению объявили в одном из округов Курганской области

Власти разрешили отстрел лисиц в Лебяжьевском округе из-за риска эпидемии Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Лебяжьевском округе приняты меры по снижению популяции диких хищников, которые представляют опасность для здоровья местных жителей. Специальные мероприятия, направленные на устранение рисков распространения инфекций, продлятся в течение месяца. Об этом сообщает Управление охотничьего хозяйства Курганской области.

«Причины принятия решения: Угроза распространения болезней, угроза здоровью граждан, угроза другим животным и среде их обитания. Также решение принято на основании письма сенатора Сергея Муратова и служебной записки специалиста управления», — следует из текста решения управления.

Согласно распоряжению, регулирование численности будет проводиться с 15 ноября по 14 декабря 2025 года. В этот период разрешается применение охотничьего огнестрельного оружия, самоловов, капканов, а также использование транспортных средств. Всего в трех угодьях Лебяжьевского муниципального округа планируется добыть 15 особей — по 5 животных на каждую территорию. Добытые тушки лисиц подлежат обязательному уничтожению согласно нормам ветеринарного законодательства.

