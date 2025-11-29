Охоту на лис из-за угрозы населению объявили в одном из округов Курганской области
Власти разрешили отстрел лисиц в Лебяжьевском округе из-за риска эпидемии
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В Лебяжьевском округе приняты меры по снижению популяции диких хищников, которые представляют опасность для здоровья местных жителей. Специальные мероприятия, направленные на устранение рисков распространения инфекций, продлятся в течение месяца. Об этом сообщает Управление охотничьего хозяйства Курганской области.
«Причины принятия решения: Угроза распространения болезней, угроза здоровью граждан, угроза другим животным и среде их обитания. Также решение принято на основании письма сенатора Сергея Муратова и служебной записки специалиста управления», — следует из текста решения управления.
Согласно распоряжению, регулирование численности будет проводиться с 15 ноября по 14 декабря 2025 года. В этот период разрешается применение охотничьего огнестрельного оружия, самоловов, капканов, а также использование транспортных средств. Всего в трех угодьях Лебяжьевского муниципального округа планируется добыть 15 особей — по 5 животных на каждую территорию. Добытые тушки лисиц подлежат обязательному уничтожению согласно нормам ветеринарного законодательства.
Ранее URA.RU сообщало, что сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь в Курганской области заканчивается 30 ноября. Охотники обязаны в течение 20 дней, до 20 декабря, подать сведения о добыче, даже если дичь не была добыта.
