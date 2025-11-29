Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Экология

Охоту на лис из-за угрозы населению объявили в одном из округов Курганской области

В лесах под Курганом проведут отстрел опасных лисиц
30 ноября 2025 в 04:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Власти разрешили отстрел лисиц в Лебяжьевском округе из-за риска эпидемии

Власти разрешили отстрел лисиц в Лебяжьевском округе из-за риска эпидемии

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Лебяжьевском округе приняты меры по снижению популяции диких хищников, которые представляют опасность для здоровья местных жителей. Специальные мероприятия, направленные на устранение рисков распространения инфекций, продлятся в течение месяца. Об этом сообщает Управление охотничьего хозяйства Курганской области.

«Причины принятия решения: Угроза распространения болезней, угроза здоровью граждан, угроза другим животным и среде их обитания. Также решение принято на основании письма сенатора Сергея Муратова и служебной записки специалиста управления», — следует из текста решения управления.

Согласно распоряжению, регулирование численности будет проводиться с 15 ноября по 14 декабря 2025 года. В этот период разрешается применение охотничьего огнестрельного оружия, самоловов, капканов, а также использование транспортных средств. Всего в трех угодьях Лебяжьевского муниципального округа планируется добыть 15 особей — по 5 животных на каждую территорию. Добытые тушки лисиц подлежат обязательному уничтожению согласно нормам ветеринарного законодательства.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь в Курганской области заканчивается 30 ноября. Охотники обязаны в течение 20 дней, до 20 декабря, подать сведения о добыче, даже если дичь не была добыта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал