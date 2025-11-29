Логотип РИА URA.RU
Ермака заподозрили в интересе к энергоресурсам РФ

Медведчук: Ермака интересовали вопросы доступа к российским энергоресурсам
30 ноября 2025 в 01:54
Фото: Официальный сайт Президента России

Бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака интересовали исключительно вопросы доступа к энергоресурсам РФ и личное обогащение. Такое мнение высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Его интересовали в наших беседах исключительно вопросы возможности доступа к энергоресурсам России через различные бизнес-схемы и получение выгоды, естественно, не для страны, а для личного обогащения», — рассказал Медведчук. Информацию передает РИА Новости.

Политик также добавил, что поведение Ермака убедило его в том, что для бывшего главы офиса президента и его окружения на первом месте стоят не интересы страны и не стремление к миру, а только возможность участвовать в коррупционных схемах и максимально использовать открывшиеся после прихода к власти возможности для личного обогащения. Он считает, что Ермак примитивный и недалекий человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса. Ермак занимал эту должность с февраля 2020 года. До этого у него прошли обыски на фоне коррупционного скандала в стране. Позже Ермак признался, что не злится на Зеленского. Он заявил о решении уйти на фронт, передает RT.

