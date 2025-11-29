Актера из «Молодежки» срочно госпитализировали
30 ноября 2025 в 01:51
Фото: © URA.RU
В московском театре «Многоточие» во время репетиции спектакля актер Никита Паршин, известный по сериалу «Молодежка. Новая смена», получил травму — у него диагностировано сотрясение мозга. Актера экстренно госпитализировали. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
