Украинские беженцы, сбежавшие в Шотландию, могут остаться на улице
Без дома могут остаться около 26 тысяч человек
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Около 28 тысяч украинских беженцев в Шотландии могут остаться без жилья. Все дело в прекращении субсидий местным жителям, приютившим их. Лейбористская администрация подтвердила отмену ежемесячных выплат в размере 350 фунтов, пишет газета Daily Mail.
«Беженцы, сбежавшие от конфликта на Украине, могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в своих домах, сократили их ежемесячные „благодарственные“ выплаты. Лейбористская администрация в этом месяце подтвердила, что прекращает субсидии, которые в данный момент составляют 350 фунтов (около 36 тысяч рублей)», — сообщает издание. Многие хозяева просят «гостей» покинуть дом.
Местные власти обеспокоены тем, что отмена выплат может привести к росту числа заявлений о получении помощи в связи с бездомностью. Система социальной поддержки в Шотландии и без того испытывает значительное давление, и увеличение числа бездомных может усугубить ситуацию.
