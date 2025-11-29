Звезду «Молодежки» экстренно госпитализировали после травмы в театре
Никиту Паршина увезли на скорой прямо из театра
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Актера Никиту Паршина, известного по сериалу «Молодежка. Новая Смена», экстренно доставили в больницу после несчастного случая в театре. Во время репетиции артист получил сотрясение мозга, и на место была вызвана скорая помощь. Об этом сообщают СМИ.
«Актера „Молодежки. Новая Смена“ Никиту Паршина экстренно увезли из московского театра. На репетиции у него случилось сотрясение мозга», — сообщает telegram-канал Mash.
Как уточняется, инцидент произошел в московском театре «Многоточие», где шла репетиция спектакля «Жизнь взаймы». Сообщается, что травму актер получил по неосторожности. Из-за госпитализации выступление артиста, запланированное на следующий день, находится под угрозой, и, скорее всего, потребуется его замена.
Ранее URA.RU сообщало, что продюсер Леонид Дзюник попал в больницу с проблемами сердца после угроз от фанатов Аллы Пугачевой. Ему сделали операцию, состояние тяжелое, пребывание в больнице планируется около 10 дней.
