Звезду «Молодежки» экстренно госпитализировали после травмы в театре

Никиту Паршина увезли на скорой прямо из театра Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Актера Никиту Паршина, известного по сериалу «Молодежка. Новая Смена», экстренно доставили в больницу после несчастного случая в театре. Во время репетиции артист получил сотрясение мозга, и на место была вызвана скорая помощь. Об этом сообщают СМИ.

«Актера „Молодежки. Новая Смена“ Никиту Паршина экстренно увезли из московского театра. На репетиции у него случилось сотрясение мозга», — сообщает telegram-канал Mash.

Как уточняется, инцидент произошел в московском театре «Многоточие», где шла репетиция спектакля «Жизнь взаймы». Сообщается, что травму актер получил по неосторожности. Из-за госпитализации выступление артиста, запланированное на следующий день, находится под угрозой, и, скорее всего, потребуется его замена.

