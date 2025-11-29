Боец защищал Родину в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноселькупском районе (ЯНАО) 1 декабря состоится прощание с Олегом Кагилевым. Ямалец погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.

Прощание с бойцом состоится 1 декабря Фото: telegram-канал Администрации Красноселькупского района





«Красноселькупский район понес тяжелую утрату. В ходе специальной военной операции при исполнении боевых задач погиб наш земляк Кагилев Олег Петрович. Прощание состоится 1 декабря», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.