Умерла звезда TikTok Нина Сахарнова

30 ноября 2025 в 02:11
Фото: Анна Майорова © URA.RU

На 105-м году жизни скончалась блокадница Ленинграда и звезда TikTok Нина Сахарнова. Смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья. Об этом сообщила ее внучка Вероника Колдина. 

«Смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья. Продолжительность жизни ветерана составила 104 года и 4 дня», — сообщила Колдина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Нина Сахарнова стала известна благодаря своему каналу в TikTok, который она начала вести в 99 лет. Ей помогала внучка: она писала сценарии, монтировала ролики и создавала образы. В своих видео пенсионерка танцевала, пела и отвечала на вопросы подписчиков, в том числе о днях, проведенных в блокадном Ленинграде, и быстро набрала миллионы просмотров.

