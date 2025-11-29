Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Зеленский сделал неожиданное заявление о возможном завершении конфликта на Украине

Зеленский: скоро будут приняты шаги по завершению конфликта между РФ и Украиной
30 ноября 2025 в 02:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США

Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США

Фото: Официальный сайт президента Украины

В ближайшие дни могут быть конкретизированы шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить» конфликт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить [конфликт]. Украинская делегация имеет необходимые указания», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Согласно информации, полученной Bloomberg от информированного источника, делегация Украины отправится в Соединенные Штаты Америки для переговоров относительно мирного плана, который выдвинул президент США Дональд Трамп. В состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, а также заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, напоминает RT.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал