Древнюю монету в Перми продают за миллионы рублей. Фото
30 ноября 2025 в 02:55
За монету просят 10 миллионов рублей (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми на продажу выставили необычную монету. Любой желающий может приобрести серебряную монету 1845 года за 10 миллионов рублей. Такое необычное объявление появилось на сайте Avito.
«Состояние на фото. Цена 10 миллионов рублей. В Перми», — заявил продавец в карточке товара. На момент публикации связаться с автором не получилось.
Судя по фото, монета значительно помята. Также присутствует коррозия, из-за чего она имеет оранжевый окрас.
Фото: Avito
