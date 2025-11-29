Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Древнюю монету в Перми продают за миллионы рублей. Фото

30 ноября 2025 в 02:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За монету просят 10 миллионов рублей (архивное фото)

За монету просят 10 миллионов рублей (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на продажу выставили необычную монету. Любой желающий может приобрести серебряную монету 1845 года за 10 миллионов рублей. Такое необычное объявление появилось на сайте Avito.

«Состояние на фото. Цена 10 миллионов рублей. В Перми», — заявил продавец в карточке товара. На момент публикации связаться с автором не получилось.

Судя по фото, монета значительно помята. Также присутствует коррозия, из-за чего она имеет оранжевый окрас.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: Avito

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал