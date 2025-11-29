В ДНР произошло массовое отключение электроэнергии
30 ноября 2025 в 02:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В городском округе Дебальцево случилось аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 21 трансформаторная подстанция, одна школа, два детских сада, один водозабор и 2450 бытовых абонентов. В настоящее время аварийная бригада приступила к восстановительным работам. Об этом сообщили в Донецкэнерго.
