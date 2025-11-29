Захарова выпустила совместную песню с рэпером Птахой

Захарова выложила совместный трек с Птахой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) представили совместную песню. Об этом политик сообщила в своем telegram-канале. Она также опубликовала текст композиции.

«Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло», — представила текст песни Захарова.

Песня называется «Белая стая». Она начинает со слов: «Мой ангел, будь сильной. Хранима судьбою, ты станешь двужильной, ведома мечтою». Менее чем за час пост с композицией набрал почти 15 тысяч просмотров и почти сотню комментариев.

О том, что Мария Захарова и Птаха записывают совместный музыкальный трек, стало известно летом. Инициатором коллаборации стал сам артист, который предложил сотрудничество полгода назад, уточнила официальный представитель МИД России.

